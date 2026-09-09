Una falla técnica deja más de 2.000 vuelos cancelados en Reino Unido

Las operaciones aéreas siguen afectadas este miércoles en Reino Unido, con cientos de retrasos y cancelaciones, tras una falla técnica que afectó al organismo encargado del control del tráfico aéreo, que por el momento descarta un ciberataque.

Según el especialista en datos de tráfico aéreo Cirium, el martes tuvieron que cancelarse 1.746 vuelos a causa del incidente. Este miércoles hacia el mediodía se habían cancelado otros 291, la mayoría en el aeropuerto londinense de Heathrow, lo que lleva el total a 2.037 cancelaciones.

La falla "ha creado dificultades para toda la red aérea, y recuperarse llevará tiempo", escribió en la red social X el organismo de control aéreo NATS, que presta sus servicios a 15 terminales aéreas.

Además de Heathrow, también se vieron afectados los aeropuertos de Liverpool, Birmingham y Edimburgo, así como el de Dublín, en Irlanda.

NATS afirma haber "resuelto" la falla que provocó las interrupciones y estar trabajando "tan duro como sea posible para reducir el retraso acumulado en los vuelos".

"No creemos que se trate de un ciberataque", precisó la mañana de este miércoles en la radio BBC 4 su director ejecutivo, Martin Rolfe, quien prometió "una investigación muy, muy exhaustiva".

Según los medios británicos, Rolfe, quien presentó sus disculpas, fue convocado por la ministra de Transporte, Heidi Alexander, quien intervendrá hoy en la Cámara de los Comunes sobre un proyecto de ley sobre aviación civil.

"Debería pedirle que renuncie", afirmó en Times Radio por su parte Neal McMahon, director de operaciones de Ryanair, aerolínea que tuvo que cancelar 250 vuelos.

"NATS nos informó que se trataba de una falla en el sistema de procesamiento de planes de vuelo, que es exactamente el mismo problema que ocurrió en 2023", agregó, al estimar que el costo para Ryanair "ascenderá a millones".

En 2023, Reino Unido sufrió su peor falla en los sistemas de control aéreo en años. Más de 700.000 pasajeros se vieron afectados por los retrasos o cancelaciones de unos 2.000 vuelos justo al regresar de un fin de semana largo.