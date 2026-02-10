Una jueza bloquea una ley de California que prohíbe a los agentes migratorios usar máscaras en las redadas

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el lunes una ley de California que iba a prohibir a los agentes federales, incluidos los de inmigración, cubrirse el rostro durante las operaciones, aunque estableció que deben mostrar su identificación.

El uso de máscaras por parte de algunos agentes fuertemente armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de la campaña de represión migratoria del presidente Donald Trump, suscitó críticas de los líderes locales de las ciudades gobernadas por los demócratas.

La jueza federal Christina Snyder consideró que la normativa firmada en septiembre y conocida como "Ley contra la policía secreta" es discriminatoria, ya que no se aplica también a los agentes del orden estatales.

La prohibición propuesta "discrimina ilegalmente a los agentes federales", escribió.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, se atribuyó una victoria en redes sociales después de que su Departamento de Justicia impugnara la ley, lo que suspendió su entrada en vigor.

"Seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y SIEMPRE respaldaremos a nuestros grandes agentes federales", dijo en un comunicado.

Sin embargo, la jueza confirmó una medida que exige a los agentes mostrar su identificación y su número de placa.

El gobernador de California, Gavin Newsom, aprovechó que el tribunal ratificó ese requisito para proclamar su propia victoria parcial.

"Un tribunal federal acaba de mantener la ley de California que EXIGE a los agentes federales identificarse. California seguirá defendiendo los derechos civiles y nuestra democracia", aseguró en la red social X.

La jueza Snyder sugirió en su fallo que la prohibición sería constitucional si se ampliara para abarcar también a las fuerzas del orden estatales.

El senador demócrata Scott Wiener, coautor de la legislación, dijo el lunes que modificaría la ley y propondrá una nueva prohibición que incluya a todos los funcionarios estatales.