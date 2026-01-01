Unos 40 muertos por incendio en un bar de una estación de esquí suiza

Alrededor de 40 personas murieron y más de un centenr resultaron heridas en un incendio en plenas celebraciones de Año Nauevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, informó el jueves la policía.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país helvético.

“Registramos una cuarentena de fallecidos y cerca de 115 heridos, la mayoría graves”, declaró el jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, en una rueda de prensa junto al presidente en Sion, en el suroeste de Suiza.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un “olor de quemado en el aire”, según relataron los medios locales.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un “fuego de origen indeterminado” se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo en un primer momento la policía.

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un “ataque”.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

“Pánico”

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del “pánico” que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio.

Según contaron, unas “velitas de cumpleaños” colocadas en botellas de champán rozaron el techo.

“Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

“Estoy en shock”, dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS.

El chico, de 18 años, pasaba por delante del bar con un grupo de amigos cuando vieron las llamas y el humo, y avisaron a la policía.

“La gente corría a través de las llamas... Había gente intentando abrir las ventanas con sillas”, relató.

La Comisión Europea expresó su “profunda tristeza” tras el incendio y afirmó el jueves estar “en contacto” con las autoridades suizas para prestarles “ayuda médica”.

“Pidiendo a gritos ayuda”

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”.

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

“Tal y como están las cosas, nos inclinamos por la teoría de un incendio”, afirmó la fiscal de Valais, Béatrice Pilloud, quien señaló que está “absolutamente” descartado que se trate “de un ataque terrorista”.

“No fue un artefacto explosivo lo que causó el fuego”, apuntó por su parte Stephane Ganzer, jefe del departamento de Seguridad del cantón de Valais.

Béatrice Pilloud también indicó que se movilizaron recursos para “identificar a las víctimas y entregar sus restos a las familias lo antes posible”.

Alex, un joven de 21 años, contó en la antena RTS que llegó al lugar de la tragedia poco después de oír una fuerte explosión.

En medio de un intenso olor a gas y plástico quemado, dijo que vio a gente saliendo a toda prisa del bar, con quemaduras, algunos “pidiendo a gritos ayuda”.

Según explicó, fue en ese momento cuando recordó que el bar solo cuenta con una escalera muy estrecha que comunica la planta baja con el sótano, lo que le hizo temer que mucha gente se hubiese quedado atrapada.

“Tengo escalofríos solo de pensarlo”, comentó.