Veintisiete muertos en dos tiroteos en Sudáfrica

Al menos 27 personas murieron en dos tiroteos ocurridos en Sudáfrica, uno en Johannesburgo y otro en las afueras de Ciudad del Cabo, informó la policía.

En el primero, ocho hombres armados con rifles de asalto irrumpieron en un bar en el oeste de Johannesburgo la noche del sábado y mataron a 17 personas, además de herir a otras 15.

Según la policía, los atacantes abrieron fuego contra clientes que bebían en el exterior del establecimiento antes de ingresar al local y continuar disparando.

Entre las víctimas hay 13 hombres y cuatro mujeres. "Al parecer registraron a algunos clientes y tomaron sus teléfonos móviles antes de huir del sitio en dos vehículos sin matrícula", dijo la policía.

Las autoridades señalaron que el motivo del ataque sigue siendo desconocido y añadieron que los sospechosos incendiaron dos vehículos antes de escapar.

El segundo tiroteo ocurrió la madrugada del domingo en el municipio de Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo, donde diez personas murieron y otras 11 resultaron heridas, según la policía.

Hombres armados irrumpieron en un local de ocio a la 01H46 local y abrieron fuego contra los clientes.

Cinco de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que las demás fallecieron cuando eran trasladadas al hospital.

Ningún sospechoso ha sido detenido en relación con ninguno de los dos ataques, indicó la policía.

Los tiroteos se producen en un contexto de persistente violencia armada en Sudáfrica, donde la circulación de armas legales e ilegales alimenta delitos frecuentemente relacionados con rivalidades entre bandas y disputas en la economía informal.

El país, de unos 62 millones de habitantes, registra alrededor de 60 homicidios diarios, una de las tasas más altas del mundo.