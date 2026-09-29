"Vengo aquí a trabajar": una cercana colaboradora de la líder opositora Machado regresa a Venezuela

La opositora Claudia Macero, considerada una de las más cercanas colaboradoras de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, llegó la noche del domingo al aeropuerto que sirve a Caracas donde la recibieron sus seguidores, mientras el regreso de la líder opositora luce inminente.

En el exilio desde hace más de un año, Macero se encarga de las comunicaciones dentro del partido Vente, de Machado, quien ha intentado volver infructuosamente a Venezuela en siete oportunidades tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

"Espero que sea el octavo y el definitivo intento", agregó dijo Macero a la AFP a su arribo al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital.

"Como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí (...) no debería haber impedimento para volver", sostuvo.

Machado salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

La dirigente afirmó el sábado en un foro virtual sobre democracia que iba a "regresar muy pronto" a su país.

Varios dirigentes de su partido que estaban en el exilio han regresado en las últimas semanas.

"Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para dar la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver, es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país", declaró Macero a la prensa.

"Vengo aquí a trabajar, a darle confianza también a un equipo que está haciendo todo lo posible para que esto avance", agregó.

Analistas consideran que existe un veto de Washington al regreso de Machado tras la captura de Maduro.

El presidente Donald Trump ha manifestado su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez, quien gobierna como presidenta interina bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

En tanto, Machado ha quedado al margen de las maniobras de Washington.

- "Regreso seguro" -

Macero, de 34 años, forma parte de un grupo de seis colaboradores de Machado que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024 durante más de un año, en tiempos de represión antes de las presidenciales de 2024.

Los opositores tenían orden de captura de la fiscalía que los señalaba de intentar "generar desestabilización" e incentivar el alzamiento de "un ala militar".

En mayo de 2025, salieron de la sede diplomática y llegaron sorpresivamente a Estados Unidos, tras una "operación" que Washington dijo haber conducido y cuyos detalles aún se desconocen.

Macero confió entonces a la prensa que incluso había salido antes que sus compañeros.

"Tengo que ponerme al día con mis abogados para entender qué es lo que viene", explicó Macero a la AFP. En migración del aeropuerto "no me preguntaron nada", apuntó.

Sus seguidores cantaron el himno nacional al verla llegar, mientras ella abrazaba a sus conocidos. "Me siento muy emocionada, sobre todo por mi familia, por mis compañeros", dijo Macero a la AFP.

Más temprano, partidarios de Machado se movilizaron en caravanas por varias regiones para exigir su "regreso seguro" al país.

Las movilizaciones de cientos de personas se repitieron en varios estados como Barinas, tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Miranda y Táchira.

Su regreso "debe cumplirse en un tiempo inmediato", consideró desde Táchira Rubén Monasterios, miembro de Vente, que convocó la "gran rodada".

- "Habrá elecciones" -

El partido denunció además la detención de Fernando Torrealba, dirigente regional, cuando guardias lo detuvieron la mañana del domingo en el estado Zulia (noroeste).

El dirigente Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado, aseguró desde la concentración en la capital de Zulia que la oposición "exige" el regreso de su líder, así como una convocatoria a elecciones presidenciales.

"Tenemos que seguir hasta lograr que tengamos el país libre y democrático que aspiramos", dijo Guanipa.

Distintos sectores reclaman un llamado a elecciones en la Venezuela sin Maduro.

Rodríguez aseguró hace días ante la Asamblea General de la ONU que "habrá elecciones" en el país, sin precisar cuándo.

Esta semana culminó un segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos, con miras a una transición y futuros comicios.