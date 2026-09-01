Víctimas de la guerra en Afganistán siguen sin obtener justicia, denuncia la ONU

La mayoría de las víctimas civiles de la guerra de Afganistán (2001-2021) sigue sin obtener "justicia, reparación ni reconocimiento", denunció este martes la ONU en un informe.

Hace casi 25 años, Estados Unidos intervino en Afganistán en respuesta a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Le siguieron dos décadas de conflicto marcadas por abusos y violencia contra la población civil.

Más de 40.000 civiles murieron y 77.000 resultaron heridos tanto en ataques de los talibanes y del grupo yihadista Estado Islámico (EI) como en operaciones de las fuerzas afganas y de la coalición liderada por Estados Unidos, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

En la provincia de Logar, al sur de Kabul, Jan Yusufi, un agricultor de 46 años, sigue esperando justicia años después de la muerte de su hijo de ocho años.

Según relata, el niño jugaba frente a su casa cuando un vehículo blindado de la policía de la antigua República afgana abrió fuego y lo mató en el acto.

Su esposa corrió a auxiliarlo y también fue alcanzada por los disparos, sufriendo heridas graves.

Yusufi presentó denuncias ante la policía, el gobernador y los servicios de seguridad del gobierno de entonces, pero asegura que nunca obtuvo respuesta. "Intentamos de todo, fuimos a todas partes (...) pero nadie nos escuchó", afirma.

Mohamad, de 25 años, sobrevivió a un atentado reivindicado por el EI contra un centro educativo que preparaba a los estudiantes para los exámenes de ingreso a la universidad, en 2020.

"No pude continuar mis estudios por los problemas psicológicos", cuenta el joven, que soñaba con ser ingeniero. Hoy trabaja de forma esporádica como sastre.

Según la UNAMA, la mayoría de las víctimas que han intentado obtener justicia han fracasado.

El organismo recuerda que un plan oficial de "Paz, Reconciliación y Justicia" nunca se aplicó plenamente, y que el acuerdo firmado en 2020 entre Estados Unidos y los talibanes no incluyó disposiciones sobre los derechos de las víctimas ni mecanismos de rendición de cuentas.

La ONU también señala que, tras su regreso al poder en 2021, los talibanes aprobaron una ley de amnistía y nunca expresaron públicamente su intención de juzgar las violaciones del derecho humanitario cometidas durante la guerra.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación sobre los abusos cometidos en Afganistán, pero el fiscal decidió limitarla a los presuntos crímenes atribuidos a los talibanes y al EI, alegando su "gravedad" y "persistencia", así como limitaciones de recursos.