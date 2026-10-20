Yemen suma más de 250.000 desplazados internos desde agosto

Más de 250.000 personas se han visto desplazadas en Yemen desde agosto, indicó este martes la ONU, que pidió la apertura del acceso humanitario a Taiz, ciudad del oeste del país asediada desde comienzos de octubre por los hutíes.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está "profundamente preocupado por el deterioro de la situación de desplazamiento en Yemen. El número de personas desplazadas ya ha superado las 250.000", dijo en Ginebra el portavoz del organismo, Matthew Saltmarsh.

Estas personas fueron "desplazadas dentro de Yemen entre el 1 de agosto y el 17 de octubre", agregó.

Simultáneamente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en un comunicado atención urgente a la situación en la ciudad de Taiz.

"El cierre, por parte de los hutíes, de la única vía de abastecimiento que une Taiz con Adén expone a los civiles a graves peligros, bloquea la ayuda humanitaria y dificulta el acceso a bienes de primera necesidad", advirtió.

Mientras los combates se acercan a las zonas densamente pobladas de la ciudad, Türk advirtió de que los riesgos para los civiles aumentan "considerablemente".

"La ayuda humanitaria debe poder entrar en la ciudad de inmediato, y su paso debe ser facilitado", exhortó Türk.

Por su parte, Tarik Jasarevic, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que "la intensificación de los combates, los desplazamientos masivos y el aumento de las epidemias ejercen una presión inmensa sobre un sistema de salud ya sobrecargado".

La zona de Taiz se encuentra, en particular, según él, en una situación de "peligro crítico".

Jasarevic también insistió en un "fuerte aumento" de la transmisión del cólera: los casos sospechosos semanales pasaron de 221 a principios de septiembre a 683 a comienzos de octubre.

Yemen volvió a sumirse en la guerra en julio, tras varios años de relativa calma, arrastrado por el conflicto regional desencadenado a finales de febrero por la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.

Los hutíes, apoyados por Irán y que hasta entonces controlaban gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná, avanzaron en pocos días por la costa occidental.

Desde entonces, Arabia Saudita bombardea a menudo las zonas controladas por los combatientes en Yemen, que a su vez han atacado en represalia objetivos en territorio saudita, incluido el aeropuerto de la capital, Riad.