El anuncio de que regresa una nueva temporada del programa “Tu Cara Me Suena” vino acompañado de un divertido “sketch” con Eddy Vásquez y Nathalia González, esta última hizo reír a la gente hasta más no poder. Ambos serán los presentadores.

No deben echar más leña al fuego

La gente está confundida con los post de una influencer, pues un día dice una cosa y tres doritos después, cuenta otra. Ahora, anda diciendo por ahí que entró en crisis porque no tiene novio, le recordaron que hace poco tendría un bebé.

Casi nos caemos y no nos levantamos con el cuento de que hay panameños que viajan a Colombia a “reuniones de solteros”, la curiosidad es que la gente usa pasamontañas y no les puedes ver la cara. ¡Fuerte!

No va a dejar a su marido

La creadora de contenido Mussetta pidió que no la estén llamando para decirle que su marido anda con otra, pues ella no les va a creer y no lo va a dejar. Muchos preguntan para quién era esa “directa”.