La polémica no se hizo esperar. Tras una entrevista de Óscar Díaz sobre su personaje “One Two” se desató una ola de titulares que, según el actor, buscan generar más vistas al sacar de contexto sus comentarios.

La que demostró que su destitución del Miss Universo no la detiene es Italy Mora. La modelo fue convocada por Sech para participar en el video musical de “Picasso”. A la gente le gustó la colaboración.

Se sentía en Dancing with the Stars

Mafe Achurra, quien protagonizó el musical Anastasia, aseguró que actuar en las dos temporadas de la obra fue como estar en el programa Dancing With The Stars, pero con canto y cambios de ropa.

César Anel Rodríguez, presidente del Miss Universo Panamá, advirtió en redes que, si alguien tiene algo que decir sobre él que lo haga en las instancias pertinentes, pero que no será “parte del juego de terceras personas”.

Gilberto Santa Rosa resaltó la importancia de Omar Alfanno en su carrera. Dijo que le quitó la canción “Que alguien me diga”, que el panameño escribió para Son By Four, afirmando que “las canas se respetan”.