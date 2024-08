Si se trata de adivinar quién está detrás de “La Máscara”, en el espacio de TVN, la gente no la pegará nunca, porque han traído a personas que no son parte del espectáculo. La gente preguntaba de dónde habían sacado a la primera eliminada.

Hablando de “La Máscara”, Ingrid Del Carmen es la apuesta del escote, así como la jueza de “Yo me llamo”; la técnica ¡vieja y confiable! Y no entendimos por qué los jurados ahora bailan, ¿contexto?

“Siento una profunda pena cuando veo a ciertos escritores, en la feria del libro, ofertar sus libros como si fueran empanadas. Ni los buhoneros ni los vendedores de zapatos caen tan bajo. La feria del libro se ha convertido en un mercado árabe. Me imagino que el que está mal soy yo que no me atrevo a poner mis libros en una batea porque no soy pregonero”, comentó el escritor Carlos Fong de lo que vio en la pasada Feria del Libro de Panamá. ¿La gente estaba pregonando los textos?