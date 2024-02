Hablando de Him, compartió fotos más sexys que las anteriores y el humorista Andrés Poveda le escribió “Cheyita”, por lo cual la rubia le dijo que a él no se lo permitía, que estaba expulsado, en broma.

El ganador del premio TikTok Kevin Fashioned estaba en su trend “get ready with me”, mientras comentaba que a los 11 años descubrió que era gay, pues siempre en su escuela se lo decían sus compañeros y le gustaba llevar una corona de princesa. Luego se lo dijo a su madre y esta le aseguró que su vida sería un infierno si él lo permitía, pero si no, si salía airoso, debía ser el mejor en lo que hacía y desde entonces sigue esa ruta, porque no permitirá humillaciones. ¡Muy bien!

El dúo australiano Air Supply regresa este 2024 a Panamá, para una presentación el 25 de abril en el teatro Anayansi. La fanaticada podrá cantar éxitos como “Making love out of nothing at all”, “All out of love” y muchos más. Info en Tuboleto.co.pa