Ana Lucía Herrera se rellenó los labios y se puso un tratamiento para retrasar la edad en el rostro, pero nos mató de risa porque aseguró, que al segundo día de las inyecciones creía que la boca le iba a quedar como la de una Bratz, por fortuna, no pasó.

Los artistas ya no quieren shows gallos

Oye, este chisme sí que está bueno. Nos contaron que en ese “after party” de Arcángel, aparte de que estaba pasadito de copas, como dijo una maquillista por allí, el cantante le dijo a varias personas que aquí no venía más, porque la producción de su concierto fue de mala para abajo. El audio terrible y lo peor, no es el primero que dice eso, es más, aseguran que los reguetoneros ya se pasaron el dato unos a otros. Bueno tampoco es que tengan las voces de ópera, pero la producción no ayuda en nada.