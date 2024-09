$!¿Abogacía en declive?

El profesor universitario y abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal sostuvo que la nueva generación de abogados presenta algunas deficiencias y culpó a las autoridades universitarias.

“Creo que no están saliendo mejores abogados que hace 10 o 15 años, pero la culpa la tienen las autoridades universitarias, no los estudiantes. Los estudiantes van ávidos de aprender y conocer. Siempre han habido estudiantes que no estudian y profesores que no enseñan, pero ahora la situación se ha agravado porque están nombrando, en mi opinión, profesores que le falta mucho para hacerlo”, dijo.

Bernal agregó: “Creo que el tema más grave es la falta de educación, sobre todo hablo del caso que conozco, la Universidad de Panamá, donde bajaron la carrera a cuatro años, algo verdaderamente dañino; suspendieron las tesis, algo mortal para el abogado y no contento con eso, ahora a los estudiantes les “zurran”, para hablar en español panameño, ocho materias por semestre, y es mentira que los muchachos van a poder con una carga de esa naturaleza”.