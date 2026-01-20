Abogado y pastor fueron imputados por estafa agravada contra una iglesia

Un abogado y un pastor fueron imputados por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, en perjuicio de una iglesia ubicada en Llano Largo de La Chorrera, donde se causó una lesión económica de millón y medio de balboas, confirmaron del Ministerio Público (MP).

Durante la audiencia, a solicitud de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico, se legalizó la aprehensión, se dio la imputación de cargos y se ordenó la detención provisional para el jurista; mientras que al pastor se le ordenó el arresto domiciliario debido a su edad, mientras se desarrollen las investigaciones.

Los hechos de este caso se remontan al 31 de mayo de 2017, cuando en la ciudad de Panamá, sin contar con autorización de la Asamblea General de la iglesia, el pastor suscribió un pagaré fraudulento con el abogado, representante legal de una empresa, documento que garantizaba un préstamo simulado en favor de esta; obligación que fue deliberadamente incumplida, por lo que se apoderó de bienes, terrenos y activos de la congregación, causando un perjuicio económico de B/.1,500,000.

La defensa apeló la decisión y se agendó la audiencia de apelación para el día 2 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, como lo establece la Constitución y la Ley.