Abogados niegan interrupción del contralor Flores en diligencia judicial del Ministerio Público

Los abogados Juan Antonio Kuan y Carlos Herrera Ruiz, defensa particular del contralor Anel Flores, negaron categóricamente que su cliente irrumpiera o interrumpiera durante una diligencia judicial en la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de abril, luego de que se iniciara una investigación penal por estos hechos.

“Negamos que nuestro representado haya cometido hecho punible alguno. No hubo ningún tipo de irrupción o interrupción. Lo que he dicho categóricamente es que, efectivamente, él (Contralor Anel Flores) no pasó sin permiso y fue atendido por el personal del Ministerio Público de manera oportuna. Bajo esa perspectiva, él accede a las instalaciones del Ministerio Público”, explicó el abogado Kuan.

El jurista detalló que la presencia de Flores en las instalaciones respondió al llamado de tres auditoras convocadas a una diligencia de ratificación. Según explicó, las funcionarias, personas de mucha experiencia, sintieron que, por la naturaleza de las preguntas, podrían estar siendo objeto de una investigación. Esto fue lo que transmitieron a sus jefes inmediatos, provocando que el equipo de la Contraloría, incluyendo al Contralor, se presentara ante el Ministerio Público.

Sobre el avance de la investigación, se informó que “el juzgamiento eventual o cualquier tema jurisdiccional es competencia de la Corte Suprema de Justicia en razón de su cargo. Ya se realizaron actos de investigación, se generaron entrevistas e informes, y se realizó una diligencia de videos y fijación de imagen en la que se debió haber notificado al Contralor, pero no ocurrió; en su lugar, se solicitó a un miembro de la defensa pública. Como mandata la ley, se tiene que hacer una audiencia de control para legalizar el proceso, y es la Corte Suprema de Justicia quien notificó al Contralor sobre este caso”.

En la audiencia celebrada el pasado 8 de mayo, se presentaron videos extraídos de una red social donde se ve a Flores saliendo de las instalaciones del Ministerio Público; el resto de las imágenes corresponden a las cámaras de seguridad de la institución. “Nuestra Constitución establece que, iniciada una investigación, la persona tiene derecho a ejercitar su defensa; esto no ocurrió con el licenciado Anel Flores dentro de esta causa. La defensa hizo valer violaciones a los derechos constitucionales y legales. El Ministerio Público reconoció que no se hizo ningún intento de comunicación o notificación a nuestro representado y se legalizó la diligencia”, aclararon.

Los defensores revelaron que la denuncia es directamente contra el Contralor, pero la investigación se encuentra en una etapa incipiente, por lo que no se le ha notificado de ninguna otra diligencia con respecto a este caso.

“El mensaje del Contralor es que mantiene un compromiso institucional de lucha contra la corrupción, de fiscalización efectiva de los fondos públicos y de colaboración con las autoridades competentes en esa lucha y planificación para que los fondos públicos sean atendidos de forma correcta”, expresó el abogado Juan Antonio Kuan.

La investigación se encuentra en una etapa preliminar; es decir, no hay una persona imputada hasta el momento. El Ministerio Público está realizando actos propios de investigación para determinar si se configura o no un delito.