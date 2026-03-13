$!Académicos oficializan candidatura a rector en la UP

Cuatro académicos de la Universidad de Panamá ya oficializaron su candidatura para ocupar el cargo de rector en esta casa de estudios superiores, en el marco del proceso electoral interno que se desarrollará el próximo 1 de julio de 2026.

Entre los aspirantes se encuentran el actual vicerrector académico, José Emilio Moreno; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Migdalia Bustamante; el director del Centro Regional Universitario de Veraguas, César García y el economista Roberto Ah Chong.

Las postulaciones para los cargos a rector, decanos y directores de centros regionales de la Universidad de Panamá corresponden al proceso electoral universitario para el periodo 2026. De acuerdo con el calendario establecido por el Organismo Electoral Universitario, el periodo de postulación inició el 9 de marzo y se extenderá hasta el 13 de abril.