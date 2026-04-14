$!Aceleran proceso para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Electoral

Pese a que aún faltan meses para que venza el periodo del magistrado del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá, la Asamblea Nacional ha decidido apretar el acelerador y convocar a la elección de su sucesor. Este llamado anticipado ocurre bajo la estricta vigilancia de expertos, quienes exigen que la prisa legislativa no sacrifique el rigor ético ni la independencia profesional que el TE demanda.

El politólogo Samuel Prado Franco subrayó que, “más allá de cumplir requisitos formales, los aspirantes deben demostrar integridad comprobable. Que tengan una conducta ética y moral verificable durante el ejercicio de su profesión”.

Por su parte, el abogado Samuel Rivera hizo énfasis en el rol clave del magistrado en la estabilidad del país. “Tener independencia y autonomía. Tener claro que de este puesto depende la paz social en el país y que debe obrar sin manipulaciones políticas”, afirmó. Añadió que los magistrados deben actuar estrictamente conforme a la ley: “No pueden o no deben meterse en temas de manipulación política, de ninguna naturaleza. Lo que tienen que cumplir es la Constitución”.

En la misma línea, el economista Richard Morales destacó que “el principal elemento es que sean independientes de los poderes políticos y económicos. Lo que ha primado en la elección de los magistrados es que han estado históricamente subordinados a algunas de las facciones”.

Asimismo, Morales agregó que se requieren perfiles con carácter “personas que hayan demostrado tener el valor para enfrentarse a los poderes ya establecidos”. La lista de los postulados alcanza 27 nombres hasta el momento.