Advierten que excluir a jubilados del empleo sería inconstitucional

Abogados y exdirigentes gremiales rechazaron iniciativas que pretendan convertir la jubilación en una causa automática para separar a una persona de su puesto de trabajo, al considerar que vulneran la Constitución y desperdician la experiencia acumulada en el sector público.

El abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, sostuvo que establecer una salida obligatoria solo por haberse jubilado o por edad “sería un mecanismo de exclusión laboral”. Explicó que la jubilación es un derecho adquirido y no debe transformarse en sanción ni en presunción de incapacidad. “Una cosa es adquirir el derecho a una pensión y otra distinta perder la capacidad o el derecho de continuar desarrollando una actividad laboral”, indicó.

Araúz recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 6 de diciembre de 2019, que declaró que la jubilación no constituye una incompatibilidad para seguir trabajando. Agregó que cualquier política de renovación debe basarse en desempeño, idoneidad y evaluaciones, no en la edad.

Por su parte, el abogado Felipe Cabeza calificó de “error” excluir a los jubilados, porque “se perdería ese historial de sabiduría que se acumula luego de años de trabajo” y advirtió que sería inconstitucional. Señaló que el 99.9% de los servidores no se jubila porque la pensión no cubre gastos de alimentación, medicamentos y otros compromisos. Cabeza propuso como “salida digna” permitir que quienes completen largos años de servicio se retiren con el 100% de su salario y revisar la Constitución para establecer un tope laboral condicionado.