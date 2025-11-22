Aeronaval incauta más de 690 paquetes de droga en dos operativos y supera las 53 mil incautaciones en 2025

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó más de 690 paquetes de droga en dos operaciones ejecutadas en el Pacífico panameño, elevando a 53,023 el total de paquetes incautados durante el 2025 en el marco de la Operación Escudo Protector, informó la institución a través de un comunicado.

Destacaron que la primera acción se registró al suroeste de Isla San José, en el Archipiélago de las Perlas, cuando unidades del Senan y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), mediante intercambio de información de inteligencia, detectaron una lancha artesanal tripulada por dos hombres. Al notar la presencia de las unidades, los sospechosos intentaron huir realizando maniobras evasivas, pero fueron asegurados poco después.

Tras su captura, explicaron que se confirmó que ambos tripulantes eran extranjeros y que transportaban varios sacos con presunta droga. Con la coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación, los aprehendidos y la carga ilegal fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, donde se contabilizaron 618 paquetes distribuidos en 13 sacos.

Asimismo, la segunda operación tuvo lugar en una terminal portuaria del Pacífico, donde labores de inteligencia y perfilamiento permitieron ubicar tres maletines con 78 paquetes de droga ocultos en el cabezal de un vehículo articulado. El conductor, de nacionalidad panameña, fue detenido y puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Con estas acciones, el Senan reafirma su compromiso con la seguridad nacional, destacando que este año ha ejecutado 119 operaciones antidrogas, utilizando medios navales y aéreos para combatir el narcotráfico por aire, mar y tierra.