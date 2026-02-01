Aeronaval incorpora helicópteros UH-1ST a operaciones de rescate con grúa

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) habilitó a personal del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR) para realizar operaciones de rescate con grúa utilizando helicópteros UH-1ST, una capacidad que hasta ahora se ejecutaba únicamente con aeronaves Agusta Westland AW-139. El teniente Eliecer Castillo, jefe del SAR, explicó que la actualización permitirá ampliar las plataformas disponibles para misiones en zonas de difícil acceso. 'Somos los únicos en el país que realizamos rescates con grúa desde helicóptero, y estas aeronaves deben contar con el equipo adecuado', señaló. La habilitación fue resultado de dos semanas de entrenamiento técnico, en las que se buscó ajustar la coordinación entre tripulaciones y rescatistas. Castillo aclaró que no se trató de un curso nuevo, sino de una transición operativa para integrar el UH-1ST a este tipo de misiones. Con esta incorporación, el SENAN busca asegurar mayor disponibilidad de aeronaves para emergencias, accidentes o incidentes en áreas donde el acceso terrestre es limitado. Según datos oficiales, durante 2025 el SAR rescató a 293 personas en 90 casos atendidos. En lo que va del año, se han registrado cinco operaciones con siete personas rescatadas. Castillo recalcó que el entrenamiento constante es indispensable para este trabajo. 'En aviación no puede haber errores, y la única forma de evitarlos es la preparación permanente', afirmó.