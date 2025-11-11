Nacionales

Aeronave de Copa Airlines realizó aterrizaje de emergencia en Colombia sin dejar heridos, según Autoridad Aeronáutica Civil

Redacción Web
11 de noviembre de 2025

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó a través de un comunicado que en la mañana del lunes, 10 de noviembre de 2025, la aeronave Copa Airlines vuelo CM196, que cubría la ruta Ciudad de Panamá -Nassau (Bahamas), declaró una emergencia tras reportar fallas en el motor número 2, procediendo a un aterrizaje en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, Colombia.

Detallaron que, “el aterrizaje se realizó de manera segura a las 9:45 a.m., con 107 personas a bordo, sin que se registraran heridos ni afectaciones personales”.

“La AAC, en cumplimiento de sus funciones de supervisión y seguridad de la aviación civil, está recabando la información pertinente para determinar las causas del suceso y tomar las acciones que correspondan”, agregaron.

