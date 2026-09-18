Aeronave de la NASA llega a Panamá para investigar aerosoles y cambios en la atmósfera

Una aeronave de investigación de gran altitud de la NASA opera en Panamá, desde el 24 agosto hasta el 23 de septiembre como parte de una misión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), en colaboración con la NASA, para estudiar una región clave de la atmósfera terrestre.

La aeronave WB-57 de la NASA se encuentra en el istmo exclusivamente para realizar investigaciones científicas de la atmósfera como parte de la misión de Procesos, Balance y Efectos Radiactivos de los Aerosoles Estratosféricos (SABRE, por sus siglas en inglés). El Centro Espacial Johnson de la NASA es propietario y operador de la aeronave, que transporta más de 17 instrumentos científicos para medir aerosoles, gases atmosféricos, ozono, vapor de agua y condiciones meteorológicas.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, señaló que “uno de los principales objetivos de la misión científica es contar con mejores datos atmosféricos ya que esto significa disponer de mejor información para los científicos estadounidenses; mejores modelos para comprender el clima y una mayor ventaja científica para Estados Unidos”.

Igualmente subrayó que “la ubicación única de Panamá permite a los investigadores estadounidenses recopilar datos que serían difíciles de obtener en cualquier otro lugar del mundo”.

Afirmó: “Gracias al presidente Trump, Estados Unidos lidera al mundo en ciencia e innovación, y misiones como SABRE demuestran cómo nuestro liderazgo es una fuerza para el bien en el mundo”.

La aeronave WB-57 tendrá como base el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico y realizará vuelos de investigación en la región durante su despliegue. La valiosa ubicación geográfica de Panamá permite a los investigadores sobrevolar para tomar muestras de las condiciones atmosféricas del trópico, incluyendo la convección profunda ubicada al norte de América del Sur, así como de la Zona de Convergencia Intertropical hacia el hemisferio sur.

De acuerdo con datos de la Embajada de los Estados Unidos, durante los vuelos de investigación, la aeronave modelo WB-57 generalmente opera a altitudes de entre 13 y 19 kilómetros (43,000 a 62,000 pies).

Las rutas y los horarios de vuelo se determinan de acuerdo con las condiciones atmosféricas y meteorológicas, y la mayoría de los vuelos se realizan durante el día. La misión SABRE prevé realizar aproximadamente tres vuelos científicos por semana.