Agreden a agente del Senafront en operativo contra la venta clandestina de licor

Una unidad uniformada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) resultó herida con arma blanca durante un operativo conjunto con la Tesorería Municipal para combatir la venta clandestina de licor. El agente sufrió una lesión en una de sus manos, por lo que fue trasladado a un centro médico donde requirió siete puntos de sutura.

El presunto agresor fue aprehendido y puesto a órdenes de la Fiscalía correspondiente, acusado del presunto delito de lesiones a servidor público en el ejercicio de sus funciones.

En el mismo procedimiento fueron aprehendidos cinco adultos por alteración de la convivencia pacífica, quienes quedaron a disposición del Juez de Paz. Asimismo, las autoridades detuvieron a un menor de edad, remitido a las instancias competentes según los protocolos establecidos.

Respecto al local donde se expendía el licor de forma fraudulenta, las autoridades confirmaron que la propietaria cuenta con antecedentes de reincidencia en esta actividad ilícita. Por esta razón, el caso será procesado por la Tesorería Municipal de Chepo.

El Senafront reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado para garantizar el cumplimiento de las normas, preservar el orden público y velar por la convivencia pacífica en las comunidades.