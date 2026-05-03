Al menos 157 personas arrestó la Policía Nacional en las últimas 24 horas

La Policía Nacional (PN) informó que en las últimas 24 horas arrestó a 157 personas. De ellas, 99 fueron por oficio, 42 por faltas administrativas, 11 en flagrancia y cinco por microtráfico.

De acuerdo al reporte policial se realizaron 17 diligencias de allanamiento, se decomisaron un arma de fuego, 30 municiones, tres proveedores y 125 paquetes de drogas.

En materia de tránsito, la PN destacó que se colocaron 916 boletas, de las cuales destacan: 253 por exceso de velocidad, 52 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, 28 por embriaguez comprobada y ocho por uso de celular mientras se conducía. Además, se remolcaron 106 vehículos mediante grúas por diversas causas.

En tanto se registraron 97 accidentes de tránsito dejando como saldo 38 lesionados y tres víctimas fatales en Los Santos, Veraguas y Panamá.