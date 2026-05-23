Al menos 211 personas arrestó la Policía Nacional en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, al menos 211 personas fueron arrestadas, informó la Policía Nacional. De ellas, 141 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, 18 en flagrancia y siete por microtráfico.

Según el informe policial se realizaron 117 diligencias de allanamiento; además, se decomisaron nueve armas de fuego, 151 municiones, B/. 5,059.00 y dos paquetes de droga.

En materia de tránsito, la entidad informó que se colocaron 1,105 boletas, de las cuales destacan: 327 por exceso de velocidad, 64 por luces no adecuadas, 14 por licencias vencidas, 10 por embriaguez comprobada y 14 por uso del celular mientras se conducía.

Igualmente, se remolcaron 66 vehículos mediante grúas por diversas causas.