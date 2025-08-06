Al menos 28 personas heridas tras colisión de bus contra objeto fijo

Este miércoles, 6 de agosto, al menos 28 personas resultaron heridas tras lo colisión de un bus de la ruta La Chorrera-Panamá, contra un barrera jersey en el Corredor Norte, en Albrook.

El coronel de los Bomberos, Ángel Delegado, detalló que, de los heridos, “22 están estables y 6 necesitaron mayor atención producto de los golpes que tienen, entre ellos una embarazada”. “No tenemos ningún paciente crítico, según la evaluación de nuestros paramédicos”, expresó.

Delgado indicó que “el conductor del vehículo y dos personas más estaban atrapadas, pero se logró la liberación”.

Por este hecho se mantiene cerrado el acceso hacia el Corredor Norte desde Albrook, sentido Brisas del Golf, informaron de la Empresa Nacional de Autopista (ENA).