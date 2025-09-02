Alcalde Mizrachi: Panamá Norte tendrá su hospital

Este martes, 2 de septiembre, en el Concejo Municipal se aprobó el uso de los terrenos de la Alcaldía de Panamá, en los que se construirá el hospital de Panamá Norte.

“Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600k personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible”, comentó el alcalde capitalino Mayer Mizrachi.

Por su parte, el diputado Neftalí Zamora expresó que “tras años de espera, por fin Panamá Norte tendrá su hospital. Gracias al trabajo coordinado entre la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Salud, representantes y diputados”.

“Un proyecto fruto del esfuerzo colectivo de todas las autoridades, que beneficiará a todos los residentes de Panamá Norte”, agregó Zamora.

“Panamá Norte tendrá su hospital tras más de dos décadas de espera. Una obra que beneficiará a más de 400 mil personas de nuestros corregimientos”, manifestó el diputado Ariel Vallarino.

Vallarino resaltó que “los diputados de Panamá Norte, impulsamos este proyecto junto al presidente José Raúl Mulino, el ministro de Salud Fernando Boyd y el alcalde Mayer Mizrachi”.