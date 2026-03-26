$!Alcaldía de Arraiján, aclara denuncia de funcionario del Miviot

Tras la difusión de un video en redes sociales en el que el director regional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) de Panamá Oeste, Ariel Guevara, afirmó que personal del Municipio de Arraiján ingresó de manera arbitraria por el techo para desmantelar las instalaciones, surgieron diversas reacciones por parte de las autoridades.

Ante esta situación, consultamos a la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba, quien aclaró que el ministro del Miviot, Jaime Jované, reprendió al funcionario por considerar sus declaraciones como irresponsables. Asimismo, Peñalba aseguró que “le ordenaron bajar el video de su cuenta”.

La alcaldesa también enfatizó que “nosotros estamos elaborando informes de conducta ante la gobernadora y el ministro, para que queden en acta las declaraciones malintencionadas del ciudadano”.

Por su parte, personal de comunicación del Miviot indicó que el tema ya fue resuelto, por lo que no estarán emitiendo más declaraciones al respecto.

Cabe mencionar que una fuente reveló que este conflicto se habría originado debido a diferencias políticas, ya que el funcionario es supuestamente adversario político y estaría desconectado del gobierno central.