Alcaldía de Bugaba prohíbe reunión de Therians por falta de permisos en espacios públicos

La Alcaldía del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí comunicó que “tras tener conocimiento de la promoción de una actividad denominada “Reunión de (Therians), anunciada para realizarse en el Parque Manuel Amador Guerrero o en áreas cercanas dentro del distrito, se procedió a verificar la información correspondiente.

A través de una nota de prensa la Alcaldía destacó que luego de la revisión administrativa, se confirma que dicha actividad no cuenta con la debida autorización municipal ni con los permisos requeridos para el uso de espacios públicos.

Asimismo, señaló que como administración municipal “tenemos el deber de velar por el orden, la correcta utilización de las instalaciones públicas y la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de nuestros niños, adolescentes y familias que hacen uso de estos espacios”.

Igualmente subrayó que “recordamos que toda persona, grupo u organización que desee desarrollar actividades en parques, plazas u otras áreas públicas del Distrito de Bugaba debe cumplir con los requisitos y procedimientos legales vigentes para su debida autorización”.

Finalmente indicó que en consecuencia, no se permitirá la realización de eventos o concentraciones que no cuenten con el aval correspondiente de esta entidad municipal.