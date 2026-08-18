Alcaldía de Panamá anuncia entrega de placas para vehículos, motos y bicicletas nuevos

Las placas correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026-2030 para vehículos, motos y bicicletas nuevas ya pueden ser retiradas en el Centro de Placas ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, en Calidonia, informó la Alcaldía de Panamá.

El centro está ubicado diagonal al edificio Hatillo, entre avenida Cuba y avenida Perú, y atiende de lunes a viernes, de 7:00 a.m., a 6:00 p.m., y los sábados, de 7:00 a.m., a 1:00 p.m.

Para retirar las placas, los contribuyentes deben haber pagado el derecho a circulación, estar paz y salvo con el Municipio de Panamá, contar con el revisado de la ATTT y presentar su cédula.

La Tesorería Municipal recordó a los propietarios de vehículos la importancia de mantenerse al día con el pago anual del impuesto de circulación vehicular para evitar sanciones.