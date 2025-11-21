Alcaldía de Panamá confirma adjudicación para el mejoramiento de piscinas municipales

La Alcaldía de Panamá confirmó que el proyecto “Mejoramiento de Piscinas en los Corregimientos de Betania, San Francisco y Calidonia” obtuvo su aprobación definitiva, luego de cumplirse el periodo de reclamos correspondiente al proceso de contratación pública.

Según informó la institución, “el contrato fue adjudicado al Consorcio Nexus, integrado por las empresas Estudios Alcances y Desarrollos, S.A. y Alfa Mega Construcciones, S.A., mediante la Resolución de Adjudicación No. 068-CD-2025, emitida el 29 de octubre de 2025, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE BALBOAS (B/. 2,337,777.00)”.

La resolución fue publicada en el portal Panama Compras el 7 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con la Alcaldía, “al cumplirse los plazos establecidos por la ley, la adjudicación quedó en firme este 21 de noviembre de 2025”. Con esto, el proyecto avanza hacia las siguientes fases administrativas y técnicas.

La institución recordó que previamente decidió mantener cerradas las piscinas municipales para permitir el inicio de los trabajos. “En su momento, la Alcaldía decidió mantener las piscinas municipales temporalmente cerradas para iniciar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo”, medida que, señalaron, buscaba “salvaguardar la salud pública y garantizar que estos espacios estuvieran en condiciones óptimas antes de su uso”.