Alcaldía de San Miguelito anuncia plan para asumir la gestión de la recolección de basura

Un plan para reforzar la gestión de recolección de basura en el distrito de San Miguelito fue anunciado por la alcaldesa Irma Hernández, ante el incremento de desechos en fin de año. Las nuevas medidas, de la llamada “Misión Limpieza”, incluyen más jornadas de recolección y reciclaje, ampliación de rutas de voluminosos, continuidad del Auto Rápido de Reciclaje, recorridos semanales del Billy Truck y limpieza permanente en puntos críticos.

Además, se aumentará la fiscalización a la empresa recolectora y se aplicarán sanciones a quienes incumplan la normativa. El plan se ejecutará durante noviembre y diciembre, mientras avanza la selección de la nueva empresa de recolección. Ya están abiertas en Panamá Compra las cotizaciones para el plan de transición.

Hernández destacó que, a partir del 19 de enero, la Alcaldía asumirá directamente el cobro de la tasa de aseo, por lo que los residentes deben actualizar su información. “Este proceso será esencial para que los usuarios puedan conservar su tarifa sin cambios y evitar diferencias en sus cobramiento”. Los clientes tienen del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2025 para actualizar sus datos a través de nuestros canales habilitados: WhatsApp oficial 6850-5613 y la sede principal de la alcaldía, con el recibo de luz, donde se vea la tasa de aseo y el NAC.