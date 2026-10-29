Alemania enviará delegación empresarial a Panamá y donará ayuda para damnificados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este jueves en el Palacio de las Garzas con el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, con quien abordó nuevas oportunidades de cooperación en seguridad, comercio y logística, así como el interés alemán en los proyectos estratégicos del Canal de Panamá.

Durante el encuentro, Wadephul destacó la importancia de Panamá para preservar la libertad de navegación marítima y expresó el interés de Alemania en colaborar en iniciativas estratégicas vinculadas al Canal.

Mulino, por su parte, agradeció la disposición alemana de cooperar en materia de seguridad y logística, y señaló que ese país puede aportar tecnología y capacidad organizativa.

El mandatario explicó que el Canal de Panamá prepara licitaciones para proyectos destinados a elevar los servicios logísticos y garantizar el suministro de agua para la población y el tránsito de buques durante las próximas décadas.

Ambos funcionarios también coincidieron en la necesidad de fortalecer el intercambio de información y coordinar estrategias para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, particularmente el trasiego de drogas a través del océano Atlántico.

En materia comercial, el ministro alemán anunció que en los próximos días enviarán una delegación empresarial a Panamá para explorar oportunidades de negocios e inversión.

Wadephul también destacó el papel de Panamá como punto de conexión entre distintas regiones del mundo a través del Canal y sus servicios logísticos, y reconoció la importancia de su proyección internacional para atraer inversiones.

Ayuda para los damnificados

La visita del canciller alemán estuvo acompañada de un paquete de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el terremoto del 9 de octubre de 2026. Las donaciones incluyen filtros para agua potable, juegos de cocina, lonas impermeables, mantas y camas plegables.

Tras la reunión bilateral, se realizó un encuentro ampliado en el que participó el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, junto al embajador de Alemania en Panamá, Joachim Schmillen, y miembros del equipo ministerial alemán.