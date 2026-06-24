Alianza social fortalece los entornos familiares de menores en riesgo social

Como parte de una jornada de voluntariado global, un equipo de colaboradores se unió a Aldeas Infantiles SOS Panamá para apoyar la labor de la ONG en favor de la infancia vulnerable. La actividad, impulsada por Grupo AJE, en el marco de su 38 aniversario, busca respaldar los programas locales que brindan cuidado alternativo, fortalecen entornos familiares y previenen el desamparo infantil, asegurando así un futuro con mayores posibilidades para la niñez y adolescencia panameña.

Según reporte de las entidades, el evento tuvo lugar en las instalaciones de Aldeas Infantiles SOS Panamá, donde los voluntarios dedicaron su tiempo y esfuerzo a la mejora de los espacios recreativos y áreas comunes utilizadas por niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada, los colaboradores realizaron trabajos de pintura en distintos elementos del parque infantil, además de labores de mantenimiento y limpieza de áreas verdes.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que Grupo AJE desarrolla en los distintos países donde tiene presencia, promoviendo una cultura organizacional basada en la solidaridad, el trabajo en equipo y reforzando uno de los valores más importantes para la compañía hermandad.

“Celebrar 38 años de trayectoria es también una oportunidad para agradecer a las comunidades que nos han acompañado durante nuestro crecimiento. A través de este voluntariado buscamos contribuir al bienestar de niños, niñas y jóvenes, aportando nuestro tiempo y esfuerzo para mejorar los espacios donde se desarrollan y construyen su futuro”, destacó Jeniffer Yañez, Coordinadora de Comunicaciones y Sostenibilidad para Panamá y Costa Rica.