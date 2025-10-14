$!Amores que matan: un país en alerta por los casos de femicidios

Los casos de femicidio en Panamá siguen generando preocupación y consternación entre las autoridades y diversos grupos sociales. De acuerdo con cifras del Ministerio Público (MP), entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 27 femicidios y 9 tentativas de femicidio, lo que enciende las alertas sobre el aumento de la violencia contra las mujeres en el país.

Niurka Palacios, ministra de la Mujer, hizo un llamado urgente a la sociedad para sumar esfuerzos. “Medidas de prevención hay, pero tenemos que llamar a que la ciudadanía en general se sume, porque este rol de violencia nace de estereotipos de educación que muchas veces tenemos nosotros, donde educamos de una forma a las niñas y de otra forma a los niños”, señaló la autoridad.

La ministra agregó que en estos casos también existe un componente de salud mental, ya que “el hombre, de alguna manera, ve a la mujer como parte de su propiedad”. Según Palacios, solo el 40% de las mujeres víctimas de violencia denuncian, mientras que el resto no lo hace por vergüenza.

Por su parte, Yaravy Almanza, psicóloga encargada del Centro Integral del Ministerio de la Mujer, destacó que estudios de las Naciones Unidas revelan que entre el 60% y el 80% de las muertes de mujeres están relacionadas con una persona del entorno familiar o cercano.

“Es importante que tengamos conciencia cuando hay niveles de riesgo. Si somos amigas o familiares y escuchamos que una pareja amenaza, debemos acercarnos, orientar y decirle las medidas que debe tomar para evitar que el caso termine en tragedia”, advirtió la especialista.

Asimismo, el sociólogo José Clemente Lasso subrayó que los femicidios están directamente vinculados con patrones de violencia que provienen de concepciones erróneas sobre los roles de género.

“Muchos hombres entienden su relación con la mujer como si fuera una propiedad, y eso es un factor determinante en este tipo de crímenes”, puntualizó Lasso.