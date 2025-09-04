$!Ampliación del Corredor de las Playas será de seis carriles

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) comunicó que se abrió el acto de licitación por mejor valor para ampliar el Corredor de las Playas.

José Luis Andrade, ministro del MOP, detalló que “el proyecto consiste en la ampliación de la carretera panamericana entre El Espino, La Chorrera y Sajalices, incluyendo la variante de Campana”.

Andrade destacó que “la obra contempla el ensanche de 20 kilómetros de la Carretera Panamericana, ampliándola de cuatro a seis carriles en los puntos donde esta sea aplicable”.

El titular de la cartera del MOP resaltó que el proyecto tiene un precio de 250 millones de balboas, con el fin de aliviar la congestión y dotar la ruta con capacidad para 20 años de demanda.

En este sentido, la entidad, a través de una nota de prensa, mencionó que el proyecto contempla tres tramos. El primero, que conecta La Chorrera (Los Calderones) con Capira, tiene una extensión de 10.10 kilómetros y contará con tres carriles por sentido, lo que promete mejorar significativamente el flujo vehicular en la zona. Le sigue el trayecto entre Capira (Banco Nacional, Quesos Chela), que se extiende por 2.00 kilómetros. Finalmente, el tercer tramo, entre Capira y la entrada a Campana, mantiene la configuración de tres carriles por sentido y está diseñado para una velocidad de 80 km/h, favoreciendo el tránsito fluido hacia el interior del país.