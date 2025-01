$!Análisis de reformas a la CSS supera el primer bloque

El diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Alain Cedeño, habló de la aprobación: “Los artículos referentes a la junta directiva no llegaron a consenso, esperamos en segundo debate poder consensuarlo. Vamos a evaluar bien el proyecto y sacar lo mayor consensuado para que sea más fácil en el segundo debate. Ahora, lo importante es sentarnos para ver el segundo bloque, que es el tema del manejo de los recursos de la Caja de Seguro Social”.

Un total de 39 artículos consensuados, seis sin consensos, cuatro artículos se pasaron a otro bloque por no tener relación con el tema de la naturaleza jurídica o la gobernanza de la Caja de Seguro Social. También se adicionaron nueve artículos nuevos, detallaron los comisionados.

“La experiencia es que en lo que no podemos ponernos de acuerdo, lo pasamos para el segundo debate para que la mayoría de los diputados den su última decisión”.

“Se ha hecho un examen exhaustivo de cada artículo que tiene este proyecto de Ley y a eso le llaman secuestro. El PRD deja sentada su posición: esto no es un secuestro”.

“Seguimos preocupados porque vemos que nuestra propuesta no ha sido tomada en cuenta y nos preguntamos cuándo se va a incluir la no prescripción del no pago de la cuotas”.