Analizan reformas fiscales tras recibir 150 páginas de aportes

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado Eduardo Gaitán, reanudó la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 641, el cual introduce modificaciones y adiciones al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta. “Hemos recibido aproximadamente más de 150 páginas de modificaciones de aportes de distintos gremios. Muchos profesionales versados en la materia. Y esta comisión está trabajando en puntualizar esas recomendaciones, esas modificaciones y poder llegar a distintos consensos”, afirmó.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Panamá remitió una carta en la que señala que el proyecto “atiende una necesidad real del país. Panamá debe avanzar hacia reglas de sustancia económica que fortalezcan su posición internacional, reduzcan riesgos asociados a evaluaciones externas y promuevan inversión con presencia económica efectiva”.

El gremio también resaltó la importancia del componente técnico en la discusión legislativa al indicar que “la presencia técnica es indispensable para que la reforma cumpla su propósito central, preservar la seguridad jurídica”.

Finalmente, el diputado Gaitán solicitó un receso en la sesión hasta hoy, con el objetivo de unificar las respuestas y continuar con el análisis del proyecto de ley.