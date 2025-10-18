Aprehenden a 156 personas e incautan B/.968.65 en efectivo

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de 156 personas a nivel nacional, como parte de las acciones del Plan Firmeza.

De los detenidos, 105 fueron por oficio, 34 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y 3 por microtráfico.

Asimismo, la entidad añadió en un comunicado que durante el operativo realizaron 72 diligencias de allanamiento. Esto permitió el decomiso de ocho armas de fuego, 43 municiones, B/. 968.65 en efectivo, 17 paquetes de droga, la recuperación de dos autos con denuncia de hurto y un semoviente.

A su vez, en materia de tránsito, colocaron 940 infracciones, de las cuales 116 se dieron por exceso de velocidad, 45 por luces no adecuadas, 24 por licencias vencidas, 3 por embriaguez comprobada y 8 por hablar por celular. Además, 30 vehículos fueron remolcados por diversas causas.