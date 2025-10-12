Aprehenden a 182 personas en las últimas 24 horas

En el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional reportó la aprehensión de 182 personas en las últimas 24 horas, como parte de las acciones de seguridad y control a nivel nacional.

Del total, 109 fueron detenidas por oficio, 51 por faltas administrativas y 15 en flagrancia. Además, se realizaron 39 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron siete armas de fuego, 88 municiones, 35 paquetes de droga, B/.34,042.65 en efectivo, y se recuperó un vehículo reportado como robado.

En materia de tránsito, las unidades colocaron 1,033 boletas por diversas infracciones. Entre ellas, 88 fueron por exceso de velocidad, 70 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, 13 por embriaguez comprobada y 16 por el uso del celular al conducir. También se remolcaron 53 vehículos por diferentes causas.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas para mantener el orden en todo el territorio nacional.