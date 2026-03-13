Nacionales

Aprehenden a ocho personas por diversos delitos en Colón

Aprehenden a ocho personas por diversos delitos en Colón
ML | Una de las personas aprehendidas en operativo de Colón.
Redacción Web
13 de marzo de 2026

Como parte de las acciones operativas desarrolladas en la provincia de Colón, unidades de la Policía Nacional (PN) aprehendieron a ocho personas requeridas por la presunta comisión de hechos delictivos, informó la PN.

Según la institución, entre los aprehendidos figura un hombre presuntamente vinculado a una investigación por el delito de violación en perjuicio de una infante. También, dos personas por lesiones personales, dos por hurto, uno por delitos relacionados con drogas y otras dos por delitos contra el orden jurídico, familiar y el estado civil.

Los aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes a fin de ser puestos a disposición de los diferentes despachos judiciales que los requiere.

Tags:
Colón
|
operativo
|
Policía Nacional
|
Aprehendidos
|
Colón
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR