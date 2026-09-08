Aprehenden a presuntos miembros de pandilla que operaba en San Miguelito

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, ejecutó la Operación Custodia donde fueron aprehendidas ocho personas por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo en el distrito de San Miguelito.

Los allanamientos y diligencias se desarrollaron en conjunto con personal de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, se desarrollaron en diferentes puntos del corregimiento de Belisario Frías donde, según las investigaciones, este grupo delictivo mantenía control territorial.

La operación se da tras una pesquisa iniciada en 2025 con el objetivo de desarticular a la organización criminal. De acuerdo con la Fiscalía, a la pandilla se le vincula con constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra moradores de los sectores 42 de Santa Marta y Las Colinas, informó en un comunicado la entidad judicial.

Además, se les relaciona con homicidios, tentativas de homicidio, lesiones personales, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

En total, se realizaron más de 20 diligencias judiciales para ubicar a miembros del grupo e incautar indicios vinculados a la investigación que adelanta la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita.