Aprehenden a sujeto armado durante operativo policial en Aguadulce

La Policía Nacional informó que un operativo policial desarrollado en la barriada La Cruz, distrito de Aguadulce, culminó con la aprehensión de un ciudadano que portaba dos armas de fuego de fabricación casera a bordo de un taxi.

De acuerdo con la entidad, en un comunicado, la acción se desencadenó tras un reporte ciudadano que alertó sobre varios sujetos que se desplazaban en el vehículo presuntamente portando armas de fuego, lo que activó de inmediato la respuesta de las unidades policiales.

En ese sentido, las autoridades interceptaron el taxi en el sector mencionado, procediendo a la retención del vehículo y a la aprehensión de uno de sus ocupantes. Durante la verificación, se incautaron dos armas tipo “niple” de fabricación casera, según informó el mayor Rafael Navarro, de la Zona Policial de Coclé.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la estación policial correspondiente para las diligencias de rigor.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y el control del porte ilegal de armas en el país, al tiempo que exhortó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 104.