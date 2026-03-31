Aprehenden a un hombre en Darién por tráfico ilícito de migrantes

Mediante la Operación Camuflado, unidades de la Policía Nacional (PN) en coordinación con el Ministerio Público (MP), aprehendieron a un ciudadano en la provincia de Darién, el cual está presuntamente vinculado al delito de tráfico ilícito de migrantes.

Desde las instituciones de seguridad informaron que la diligencia de allanamiento y registro se llevó a cabo en el barrio San Antonio, corregimiento de Santa Fe, lugar de residencia del sospechoso. A la llegada de las unidades policiales y funcionarios judiciales, los ocupantes se negaron a abrir la puerta y procedieron a destruir equipos tecnológicos, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, el aprehendido utilizaba sus contactos para traficar migrantes, trasladándolos hasta la frontera de Panamá con Costa Rica, evadiendo los controles migratorios y fronterizos.

También revelaron que durante la diligencia se decomisaron documentos bancarios, tarjetas telefónicas, recibos de casas de empeño y dos teléfonos celulares, uno de ellos parcialmente destruido. Tanto los indicios como el sospechoso fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.