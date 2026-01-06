Aprueban contrato para dotar de talleres y laboratorios al IPT de Veraguas

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación, mediante procedimiento excepcional, del Consorcio Conecol – Eurekantes (integrado por las empresas Construcciones y Ecología S.A. (Conecol, S.A.) y Eurekantes, S.A.), para el “suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipos didácticos para talleres y laboratorios del IPT de Veraguas”, por la suma de B/.8,125,312.50.

“El proyecto es parte de un ambicioso plan de inversión que incluye la dotación del mobiliario y equipos que necesitan estos centros educativos para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva y eficiente. Además, brindar a sus estudiantes educación de calidad y, con ello, la oportunidad de adquirir los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias para desenvolverse con éxito en la academia y el campo laboral”, manifestó la ministra de Educación, Lucy Molinar.Molinar sostuvo que esta contratación cumple con todos los aspectos que exige la ley para la selección de un contratista serio, responsable, competente técnica y financieramente, lo que es de gran importancia para poder llevar adelante y de manera satisfactoria el objeto social.