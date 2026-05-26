Aprueban contrato para mejorar la seguridad del pasaporte electrónico

El Consejo de Gabinete aprobó la contratación, mediante procedimiento excepcional, de la empresa Servicios IAFIS de Panamá, S.A. para el suministro de un millón de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo para chips de última generación y el servicio de soporte y mantenimiento evolutivo del Sistema de Emisión de Pasaportes.

El contrato con la Autoridad de Pasaportes asciende a B/.32,555,234.71 y responde a la necesidad de mantener pasaportes modernos, seguros y disponibles de forma permanente, informó la oficina de prensa de la Presidencia.

Esta contratación se fundamenta en que, desde 2011, Panamá utiliza un sistema de pasaportes fabricado por Idemia Identity & Security France SAS —actualmente In Smart Identity France— para la emisión de pasaportes electrónicos con página de datos en policarbonato y personalización mediante grabado láser. Servicios IAFIS de Panamá, S.A. forma parte del Grupo IAFIS, distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de In Smart Identity France, S.A.S. en América Latina.

El contrato tendrá una duración de cinco años contados a partir de la orden de proceder.