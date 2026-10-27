Aprueban en segundo debate proyectos sobre límites territoriales, sanidad animal y biocomercio

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate tres proyectos de ley relacionados con la división político-administrativa, las medidas zoosanitarias y el fomento del biocomercio sostenible en Panamá.

Una de las iniciativas modifica la Ley 58 de 1998, que establece la división político-administrativa de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. La propuesta, presentada por la diputada Dana Castañeda, busca corregir el límite entre los corregimientos de La Pintada cabecera y El Potrero, en Coclé, para que la comunidad de Toro Bravo quede íntegramente dentro de La Pintada.

Castañeda explicó que la iniciativa responde a una solicitud de la comunidad.

Asimismo, los diputados aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley No. 541, presentado por el diputado Edwin Vergara, que busca fortalecer la ejecución de las medidas zoosanitarias en la República de Panamá.

De igual manera, avanzó el Proyecto de Ley No. 430, que establece el marco legal para fomentar el biocomercio sostenible en el país y dicta otras disposiciones.