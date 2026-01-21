Aprueban en tercer debate proyecto que amplía horarios de atención en centros de salud

El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate, el Proyecto de Ley 19, que establece horarios extendidos en centros de salud en Panamá.

Presentado e impulsado por el diputado Betserai Richards, la iniciativa tiene como objetivo general cumplir con la función esencial del Estado de velar por la salud de la población en todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo a las comarcas, garantizando el derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud.

El documento establece que los centros de salud, sub-centros de salud, policentros de salud, MINSA CAPSI, y otros similares, funcionarán en los horarios que determine el MINSA, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud.

Señala, además que, en todo caso, la citada institución del Estado procurará que en cada región de salud exista, al menos, una instalación de atención primaria con horarios extendidos, de forma que se garantice el acceso oportuno a los servicios básicos.

Durante los horarios que se establezcan de lunes a viernes, se deberá contar, como mínimo, con el personal necesario para la adecuada prestación de atención médica y sus áreas de apoyo en salud y administrativo para su adecuado funcionamiento.

Mientras que en el caso específico de los días sábado y domingo, se deberá contar, como mínimo, con atención médica y sus áreas de apoyo en salud y administrativo para su adecuado funcionamiento, sin perjuicio de que, conforme a la planificación regional, se amplíe la oferta de servicios.

El Proyecto 19, que deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción, indica que el Ministerio de Salud deberá definir, conforme a la planificación regional, la prestación de servicios en centros de atención de segundo nivel, procurando que, por región, al menos uno opere de forma continua las veinticuatro horas.

Según el diputado Richards, su propuesta está dirigida, entre otras cosas, en resolver el problema de accesibilidad a la atención médica y garantizar el pago oportuno al personal de salud que, actualmente, por temas burocráticos no se le garantiza el desembolso oportuno.

“Al que trabaja, se le tiene que pagar”, precisó.

Sostuvo que el MINSA para este año 2026 cuenta con un presupuesto de $3.400 millones, por lo que espera, que una vez sea sancionada y se convierta en ley dicho documento, esta entidad pública, bajo una supervisión meticulosa, logre que la ejecución de su presupuesto impacte positivamente sobre nuestra población, que realmente lo necesita.