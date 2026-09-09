Nacionales

Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales

Desde el Ejecutivo se advirtió que el régimen de permisos administrativos otorga un margen de discrecionalidad

Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales
Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales
MiAmbiente | Los pastos marinos en la costa panameña.
Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales
Redacción
09 de septiembre de 2026

Con 50 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó por insistencia en tercer debate el Proyecto de Ley 571. La iniciativa, propuesta por el diputado Benicio Robinson, modifica la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de arrecifes coralinos y ecosistemas asociados para establecer un tratamiento regulatorio diferenciado en los pastos marinos.

La propuesta legislativa elimina la prohibición absoluta de obras en áreas de pastos marinos, dejando su autorización sujeta a la evaluación y reglamentación del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

No obstante, la iniciativa rebasó el veto total del presidente José Raúl Mulino, quien había devuelto el documento por considerarlo inconveniente e inconstitucional.

$!Aprueban por insistencia la ley que modifica la protección de los corales
01
La medida plantea impulsar el desarrollo sostenible y dinamizar la inversión
Tags:
MiAmbiente
|
Benicio Robinson
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR