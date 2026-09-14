“Aquí nadie está por encima de la ley”, advirtió el presidente Mulino en graduación de estamentos de seguridad

Un total de 774 nuevos agentes de los estamentos de seguridad se graduaron este lunes en una ceremonia encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino. De ese total, 731 pertenecen a la Policía Nacional y 43 al Servicio Nacional de Migración (SNM). Con el egreso de esta quinta promoción bajo la actual administración, se suman más de 3,000 unidades orientadas a consolidar el pie de fuerza a escala nacional.

Durante su discurso en la sede del Ministerio de Seguridad Pública en Amador, el gobernante instó a los graduandos a proteger a la ciudadanía y combatir la delincuencia con convicción y patriotismo. “Les pido ecuanimidad y un profundo sentido de defensa de los buenos ciudadanos. Aquí nadie está por encima de la ley”, afirmó al exigir resultados concretos. “Calles seguras, bajo el control de la autoridad y sin compasión por el delito; fuerzas de seguridad respetuosas con el ciudadano y duras con el delincuente”, dijo Mulino.

En tanto, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reforzó el mensaje al señalar que “el uniforme que portan representa autoridad, pero también confianza”.

La Promoción 103 “Legionarios” de la Policía Nacional, instruida durante seis meses en el Instituto Superior Policial “Presidente Belisario Porras”, completó su preparación académica, física y operativa. Por su parte, los inspectores del SNM fueron capacitados en atención y control migratorio, así como en la seguridad de los puntos de ingreso y salida del territorio nacional.

La ceremonia incluyó reconocimientos a los tres primeros puestos de la Promoción 103: Lilibeth Pascual, Carlos Bravo y Brigitte Miranda, quienes recibieron la medalla “Belisario Porras” impuesta por el jefe de Estado, así como a la agente Brianna Matías por su destacado espíritu de cuerpo.